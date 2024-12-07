Андрей Шевченко покажет "Золотой мяч" в десяти городах Украины

Сегодня, 7 декабря, "Золотой мяч" увидели киевляне. Награду выставили в парке им. Тараса Шевченко. В Киеве она будет выставляться до 15 декабря. А уже 16 числа отправится в турне по Украине.

В частности, трофей побывает в Краматорске, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Одессе, Запорожье, Днепре, Харькове и родном для Андрея Шевченко Яготине. В каждом городе награда будет выставлена на центральном железнодорожном вокзале, где она будет доступна всем желающим.

"Золотой мяч-2004": что известно

За всю историю только три украинца завоевали этот трофей. Олег Блохин в 1975 году, Игорь Беланов – в 1986-м и Андрей Шевченко, которому награда была вручена 13 декабря 2004-го.

В 2004 году Шевченко впервые стал чемпионом Италии, второй раз стал лучшим бомбардиром Серии А и завоевал Суперкубок Италии. За год до этого украинец выиграл с "Миланом" Лигу чемпионов. А еще он был капитаном сборной Украины, которая в 2004 году удачно начала отборочный цикл, по окончании которого впервые вышла в финальную часть чемпионата мира-2006.