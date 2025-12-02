Андре Тан розповів, що стане головним хітом зими 2026: несподівані модні акценти

Шуби з довгим прямим ворсом

За словами Андре Тана, один з ключових трендів майбутнього сезону - шуби з довгим і прямим ворсом, які він називає стилем Yeti.

Якщо в попередні роки в моді були моделі "а-ля баранчик" і хутро в стилі лам, то тепер фактура кардинально змінюється. Довгий прямий ворс створює більш драматичний, акцентний силует, надає образу об'єму і стає самостійною модною заявою.

Дизайнер підкреслює, що саме такі шуби можна побачити практично у всіх зимових колекціях 2025-2026 років.

Вони не тільки мають вражаючий і сучасний вигляд, а й стають улюбленим вибором fashion-блогерів, адже ідеально підходять для створення візуально стильних і теплих образів.

Андре Тан розповів про модні шуби (скриншот)

Хутряні шарфи - стильний і бюджетний акцент

Другий тренд, на який звертає увагу Андре Тан, - хутряні шарфи. Вони стають доступнішою альтернативою масивним шубам, але водночас не менш ефектним елементом образу.

За словами дизайнера, саме хутряний шарф здатний миттєво перетворити навіть найпростіший аутфіт, надавши йому статусності та фактурності.

Такий аксесуар дає змогу створювати багатошарові зимові образи та легко адаптується до базового гардероба. Хутряний шарф можна поєднувати з пальтами, пуховиком або жакетом, використовуючи його як універсальний елемент, що додає тепла та стилю.

Тан зазначає, що це також чудовий спосіб переосмислити власні речі та вигідно обіграти верхній одяг, який давно є в гардеробі.

Андре Тан назвав тренди 2026 року (скриншот)

Рожевий - головний колір 2026 року

Третім, але не менш важливим трендом Андре Тан називає рожевий колір.

За його словами, саме цей відтінок уже наповнює колекції брендів і стане домінуючим у 2026 році. Йдеться не лише про ніжний пастельний рожевий, а й про яскравіші відтінки, здатні оживити зимові та міжсезонні образи.

Дизайнер радить вже зараз додати рожевий до гардероба тим, хто хоче бути попереду і виглядати як справжній трендсеттер.

Тан розповів про актуальний відтінок (скриншот)

Андре Тан закликає модниць експериментувати та голосніше заявляти про свій стиль. Довгий ворс, теплі текстурні аксесуари й сміливі кольори - три елементи, які, за прогнозами дизайнера, визначатимуть зимову моду 2026 року.