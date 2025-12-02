Андре Тан рассказал, что станет главным хитом зимы 2026: неожиданные модные акценты

Шубы с длинным прямым ворсом

По словам Андре Тана, один из ключевых трендов предстоящего сезона - шубы с длинным и прямым ворсом, которые он называет стилем Yeti.

Если в предыдущие годы в моде были модели "а-ля барашек" и мех в стиле лам, то теперь фактура кардинально меняется. Длинный прямой ворс создает более драматичный, акцентный силуэт, придает образу объем и становится самостоятельным модным заявлением.

Дизайнер подчеркивает, что именно такие шубы можно увидеть практически во всех зимних коллекциях 2025-2026 годов.

Они не только выглядят впечатляюще и современно, но и становятся любимым выбором fashion-блогеров, ведь идеально подходят для создания визуально стильных и теплых образов.

Андре Тан рассказал про модные шубы (скриншот)

Меховые шарфы - стильный и бюджетный акцент

Второй тренд, на который обращает внимание Андре Тан, - меховые шарфы. Они становятся более доступной альтернативой массивным шубам, но одновременно не менее эффектным элементом образа.

По словам дизайнера, именно меховой шарф способен мгновенно превратить даже самый простой аутфит, придав ему статусности и фактурности.

Такой аксессуар позволяет создавать многослойные зимние образы и легко адаптируется к базовому гардеробу. Меховой шарф можно сочетать с пальто, пуховиком или жакетом, используя его как универсальный элемент, придающий тепла и стиля.

Тан отмечает, что это также прекрасный способ переосмыслить собственные вещи и выгодно обыграть верхнюю одежду, которая давно есть в гардеробе.

Андре Тан назвал тренды 2026 (скриншот)

Розовый - главный цвет 2026 года

Третьим, но не менее важным трендом Андре Тан называет розовый цвет.

По его словам, именно этот оттенок уже наполняет коллекции брендов и станет доминирующим в 2026 году. Речь идет не только о нежном пастельном розовом, но и о более ярких оттенках, способных оживить зимние и межсезонные образы.

Дизайнер советует уже сейчас добавить розовый в гардероб тем, кто хочет быть впереди и выглядеть как настоящий трендсеттер.

Тан рассказал про актуальный оттенок (скриншот)

Андре Тан призывает модниц экспериментировать и громче заявлять о своем стиле. Длинный ворс, теплые текстурные аксессуары и смелые цвета - три элемента, которые, по прогнозам дизайнера, будут определять зимнюю моду 2026 года.