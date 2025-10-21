Андре Тан назвав головний аксесуар осені 2025, без якого не обійтися

Довгі шарфи

Перша порада - довгі об'ємні шарфи, які можна двічі обмотати навколо шиї, залишивши кінці вільно спадати.

Така подача - не просто модний тренд, а візуальний прийом, який "витягує" силует і додає образу елегантності.

Вони пасують як до пальт оверсайз, так і до класичних тренчів. Тканини - м'яка вовна або кашемір, відтінки - як спокійні базові, так і глибокі осінні.

Андре Тан розповів про трендові шарфи (скриншот)

Масивні шарфи

Другий варіант - масивні, пухнасті та м'які шарфи, які особливо доречні в холодні дні.

За словами дизайнера, він буквально бачить картинку - великі в'язані петлі, груба шерсть, недбало накинуті на плечі. Саме ця легка недбалість і створює відчуття effortless style - стилю без зусиль.

Тут відіграють роль текстури: в'язка, мохер, букле - все, що надає об'єму і м'якості. Ідеальні кольори - карамельний, темно-сірий, винний, хакі.

Андре Тан розповів, які шарфи в моді (скриншот)

Тонкі шарфи

Андре Тан також радить звернути увагу на тонкі шовкові або трикотажні шарфи, які носять не тільки на шиї.

Вони стають аксесуаром на сумку, в зачіску, на зап'ясті як браслет. Це маленький, але дуже ефектний штрих, що додає індивідуальності.

"Це має дуже-дуже ефектний вигляд" - підкреслює дизайнер.

Андре Тан розповів про модні аксесуари (скриншот)

Принти і кольорові акценти

Шарф, за словами Андре Тана, може стати єдиним яскравим акцентом у всьому образі.

І тут - свобода для експериментів. Контрастні кольори, геометричні або етнічні принти, поєднання тканин - усе це створює стиль. Головне - не боятися змішувати.

"Вовна, шовк, трикотаж, твід - ці комбінації зараз у топі", - зазначив Тан.

Андре Тан розповів про тренди (скриншот)

Шарф як головний аксесуар сезону

Насамкінець дизайнер зазначає: шарф - це не просто тепло. Це прикраса, яка працює на ваш образ, надає глибину, колір і текстуру. А також спосіб самовираження, який одночасно виконує практичну функцію.

"Додайте кілька моделей до своєї колекції - і ваша осінь буде ще теплішою і стильнішою. Ну, що ще потрібно для щастя?" - зазначив Андре Тан.