Осіння мода для plus size: Андре Тан розповів, як виглядати стильно
Український дизайнер Андре Тан впевнений, що жінки з формами можуть мати не менш ефектний вигляд, ніж моделі з обкладинок. У своєму новому гіді з осінньої моди для plus size він поділився практичними порадами, які допоможуть створити стильний і комфортний образ без компромісів.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.
Структурований оверсайз - головний силует сезону
Оверсайз залишається в тренді, але з важливою умовою: він має бути структурований. Це не мішкуваті речі без форми, а елегантні, чітко скроєні моделі, що візуально формують силует.
"Пальта прямого крою, жакети з поясами, тренчі, що тримають форму, - саме такі речі створюють відчуття впевненості та дають змогу мати елегантний вигляд без зайвого тиску на тіло", - зазначає Андре Тан.
Андре Тан розповів про моду для plus size (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Трикотаж для затишку і стилю
Другий тренд - теплий і м'який трикотаж, який дарує не тільки тепло, а й свободу рухів. У пріоритеті сукні з поясами, кардигани на запах і оверсайз-светри, які можна міксувати з ременями або поясами, щоб надати образу форми.
Андре Тан розповів про тренди для plus size (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Теплі та глибокі відтінки
Третій елемент осінньої моди для plus size - палітра теплих відтінків. Андре Тан радить обирати насичені та благородні тони, що підкреслюють глибину образу:
- бордо
- темна оливка
- карамель
- шоколад
- сливовий.
Такі кольори не тільки пасують до осіннього настрою, а й допомагають візуально структурувати фігуру і роблять образ теплим і гармонійним.
Пояси - союзники силуету
Особливу увагу дизайнер звертає на аксесуари, які формують талію. Андре Тан радить не ховати її, а підкреслювати за допомогою ременів або широких поясів, які можна носити поверх жакетів, пальт або трикотажних суконь.
"Не приховуйте свою талію. Навпаки, підкресліть її, і образ одразу отримає завершену, гармонійну форму", - ділиться порадою дизайнер.
Андре Тан розповів про моду для plus size (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Комфорт - понад усе
Останній, але ключовий принцип моди для жінок з формами - максимальний комфорт і прийняття себе. За словами Андре Тана, стиль - це не про розмір, а про любов до себе.
