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Андре Тан назвал роковые ошибки, которые испортят весь "лук": обратите внимание на обувь

Суббота 02 августа 2025 19:45
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Андре Тан назвал роковые ошибки, которые испортят весь "лук": обратите внимание на обувь Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Полина Иваненко

Дизайнер Андре Тан рассказал, какие типичные ошибки при выборе обуви способны все испортить. Даже если наряд будет стильным, важно помнить и о сапожках.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Тан рассказал на своей странице в Instagram.

Главные ошибки при выборе обуви

"Идеальный лук - это не только одежда, но и правильно подобранная обувь", - подчеркнул Тан.

Поэтому он решил выделить три типичные ошибки, которые могут испортить весь образ.

Слишком большие кроссовки с легкими платьями

"Да, объемные кроссовки конечно в тренде, но не везде и не всегда. Когда платья воздушные, а кроссовки тяжелые - баланс линии фактур нарушается", - пояснил стилист.

Под легкое платье он советует выбирать менее громоздкие модели или изящные мюли, сандалии, или даже балетки.

Слишком яркая обувь и яркая одежда

"Если одежда и обувь соревнуются, как говорится, за внимание, страдает целостность образа" - отметил Андре.

Он советует использовать правило одного акцента: либо яркая одежда, либо яркая обувь. Так образ всегда будет выглядеть очень изысканным, а не хаотичным.

Неправильно подобранный размер

"Слишком тесная или большая обувь не только плохо выглядит, но и портит походку и настроение. Когда я был студентом, я покупал обувь на минус 70% на распродаже, которая на два размера меньше", - признался Тан.

Тогда ему было больно ходить. Хотя и его обувь была красивой, радости она не приносила.

"Сейчас мы живем в то время, когда только-только комфорт и ничего больше", - подчеркнул Андре.

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