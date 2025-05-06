Анчелотті покидає "Реал": що відомо про несподіване рішення легендарного тренера

Що відомо про відхід Анчелотті з "Реала"

Чинна угода 65-річного Анчелотті з "Реалом" розрахована до 30 червня 2026 року. Однак після нищівної поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від "Арсенала" за сумою двох матчів (1:5), тренер публічно визнав, що ще не вирішив, чи залишиться в клубі.

Ще до продовження контракту з "Реалом" у 2023 році Анчелотті мав активні переговори зі збірною Бразилії. Тепер Бразильська конфедерація футболу (CBF) знову вийшла на контакт з тренером і хоче бачити його на чолі національної команди до завершення ЧС-2026.

За даними джерела, обидві сторони обговорили фінансові нюанси розірвання контракту, включаючи компенсацію за залишок терміну дії угоди. Сторони досягли усної домовленості, і офіційне оголошення очікується вже найближчим часом - можливо, одразу після "Ель Класико" з "Барселоною", який відбудеться 11 травня.

Анчелотті має замінити Дорівала Жуніора, якого звільнили з посади головного тренера збірної Бразилії у березні 2025 року після 14 місяців на чолі команди.

Попри виліт із Ліги чемпіонів і фіаско в Кубку Іспанії, "Реал" продовжує боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі. За сім турів до фінішу сезону мадридці відстають від "Барселони" на чотири очки. Крім того, "вершкові" виступлять у новому клубному чемпіонаті світу, який пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року. Карло Анчелотті покидає мадридський "Реал" (фото: facebook.com/ancelottiofficial)

Хто такий Карло Анчелотті

Карло Анчелотті - один із найтитулованіших футбольних тренерів в історії. 65-річний італійський фахівець є рекордсменом за кількістю перемог у Лізі чемпіонів УЄФА серед тренерів - на його рахунку п’ять титулів, здобутих з двома різними клубами: "Міланом" та "Реалом".

Анчелотті розпочав свою тренерську кар’єру у 1990-х, а найбільший слід залишив у таких клубах, як "Мілан", "Челсі", "Парі Сен-Жермен", "Баварія" та мадридський "Реал". Під його керівництвом команди регулярно здобували національні чемпіонати, єврокубки та міжнародні трофеї.

За другу каденцію в "Реалі", яка триває з 2021 року, Анчелотті виграв 11 трофеїв, зокрема:

2 Ліги чемпіонів (2021/22, 2023/24)

2 чемпіонати Іспанії (2021/22, 2023/24)

2 Суперкубки Іспанії (2021/22, 2023/24)

2 Суперкубки УЄФА (2022/23, 2024/25)

Кубок Іспанії (2022/23)

Клубний чемпіонат світу (2022/23)

Міжконтинентальний кубок (2024).

Анчелотті є одним із небагатьох тренерів, які досягали успіхів в усіх провідних європейських чемпіонатах, і вважається еталоном у підготовці команд до найвищого рівня змагань.