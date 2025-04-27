"Барселона" драматично перемогла "Реал" і виграла Кубок Іспанії: без скандалу не обійшлося

У фіналі Кубка Іспанії сезону 2024/25, який відбувся 26 квітня на стадіоні "Ла Картуха" в Севільї, "Барселона" перемогла "Реал". Основний час "Ель Класико" завершився внічию, однак у додатковий каталонці все ж вирвали позитивний для себе результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

"Барселона" - "Реал": як пройшов фінал Кубка Іспанії

На 28-й хвилині Педрі відкрив рахунок після асисту Ламіна Ямаля.

На 70-й хвилині Кіліан Мбаппе зрівняв рахунок прямим ударом зі штрафного.

Вже за сім хвилин Орельєн Тчуамені вивів "Реал" уперед після пасу Арди Гюлера.

На 84-й хвилині Ферран Торрес знову відновив паритет, оформивши ще один результативний момент із передачею Ямаля.

У додатковий час "Барселона" дотиснула суперника. На 116-й хвилині Жюль Кунде забив переможний м'яч після розіграшу стандарту, встановивши остаточний рахунок матчу - 3:2.

Ця перемога принесла "Барселоні" 32-й Кубок Іспанії в історії клубу.



Скандал у фіналі: вилучення і хаос

Наприкінці матчу пристрасті вийшли з-під контролю. Захисник "Реала" Антоніо Рюдігер отримав червону картку вже після основного часу. Футболіст намагався прорватися до арбітра Рікардо де Бургоса Бенгоечеа через незадоволення суддівськими рішеннями.

За даними іспанських ЗМІ, Рюдігер кинув у сторону судді пакет із льодом та кілька разів намагався прорватися до нього вже навіть після видалення. На футболіста, судячи з усього, чекає тривала дискваліфікація.

Крім того, червону картку отримав і Лукас Васкес за суперечки з арбітром на останніх секундах гри. "Барселона" виграла Кубок Іспанії (фото: facebook.com/fcbarcelona)

Реакція тренера "Реала" на поразку

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті сказав на прес-конференції, що "це був хороший матч".

"Перший тайм був складним, другий - набагато кращим. Ми контролювали гру, були дуже близькі до перемоги. Нам нема на що скаржитися, команда зробила все можливе", - відзначив Анчелотті.

Зауважимо, що "Реал" у своїй історії програв уже 21 фінал Кубка Іспанії, при 20 перемогах.