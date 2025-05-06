Анчелотти покидает "Реал": что известно о неожиданном решении легендарного тренера

Что известно об уходе Анчелотти из "Реала"

Действующее соглашение 65-летнего Анчелотти с "Реалом" рассчитано до 30 июня 2026 года. Однако после сокрушительного поражения в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Арсенала" по сумме двух матчей (1:5), тренер публично признал, что еще не решил, останется ли в клубе.

Еще до продления контракта с "Реалом" в 2023 году Анчелотти вел активные переговоры со сборной Бразилии. Теперь Бразильская конфедерация футбола (CBF) снова вышла на контакт с тренером и хочет видеть его во главе национальной команды до завершения ЧМ-2026.

По данным источника, обе стороны обсудили финансовые нюансы расторжения контракта, включая компенсацию за остаток срока действия соглашения. Стороны достигли устной договоренности, и официальное объявление ожидается уже в ближайшее время - возможно, сразу после "Эль Класико" с "Барселоной", которое состоится 11 мая.

Анчелотти должен заменить Доривала Жуниора, которого уволили с поста главного тренера сборной Бразилии в марте 2025 года после 14 месяцев во главе команды.

Несмотря на вылет из Лиги чемпионов и фиаско в Кубке Испании, "Реал" продолжает борьбу за чемпионство в Ла Лиге. За семь туров до финиша сезона мадридцы отстают от "Барселоны" на четыре очка. Кроме того, "сливочные" выступят в новом клубном чемпионате мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года. Карло Анчелотти покидает мадридский "Реал" (фото: facebook.com/ancelottiofficial)

Кто такой Карло Анчелотти

Карло Анчелотти - один из самых титулованных футбольных тренеров в истории. 65-летний итальянский специалист является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов УЕФА среди тренеров - на его счету пять титулов, добытых с двумя разными клубами: "Миланом" и "Реалом".

Анчелотти начал свою тренерскую карьеру в 1990-х, а наибольший след оставил в таких клубах, как "Милан", "Челси", "Пари Сен-Жермен", "Бавария" и мадридский "Реал". Под его руководством команды регулярно получали национальные чемпионаты, еврокубки и международные трофеи.

За вторую каденцию в "Реале", которая длится с 2021 года, Анчелотти выиграл 11 трофеев, в частности:

2 Лиги чемпионов (2021/22, 2023/24)

2 чемпионата Испании (2021/22, 2023/24)

2 Суперкубка Испании (2021/22, 2023/24)

2 Суперкубка УЕФА (2022/23, 2024/25)

Кубок Испании (2022/23)

Клубный чемпионат мира (2022/23)

Межконтинентальный кубок (2024).

Анчелотти является одним из немногих тренеров, которые достигали успехов во всех ведущих европейских чемпионатах, и считается эталоном в подготовке команд к самому высокому уровню соревнований.