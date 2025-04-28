Анчелотті може очолити топ-збірну із рекордною зарплатою: що відомо
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті близький до того, щоб завершити роботу в клубі та розпочати новий етап кар'єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інсайд відомого аргентинського журналіста Сесара Луїса Мерло, яким він поділився у своєму X (Twitter).
Що відомо про подальшу кар’єру Анчелотті
За інформацією журналіста, Бразильська футбольна конфедерація (CBF) уже зробила італійцю офіційну пропозицію щодо співпраці.
Бразильська сторона нібито навіть запропонувала Анчелотті контракт із рекордною заробітною платнею для тренерів національних збірних. У разі згоди італійський фахівець стане найвисокооплачуванішим тренером серед усіх наставників збірних команд у світі.
За попередніми даними, контракт буде розрахований до чемпіонату світу 2030 року. Однак остаточне рішення щодо свого майбутнього Карло Анчелотті ще не ухвалив.
Нагадаємо, що раніше збірну Бразилії залишив Дорівал Жуніор, після чого федерація активно розпочала пошуки нового наставника.
Варто зазначити, що ім'я Анчелотті вже кілька місяців фігурує серед головних кандидатів на пост тренера "селесао", однак досі офіційних підтверджень від самого фахівця чи його оточення не надходило.
Хто замінить Анчелотті у “Реалі"?
За даними іспанських ЗМІ, у разі відходу Анчелотті, “Реал” розглядає кандидатуру Хабі Алонсо, нинішнього тренера “Баєра”, як можливого наступника.
Також серед потенційних кандидатів на пост коуча “вершкових” називають екс-тренера “Ліверпуля" Юргена Клоппа, який зараз обіймає посаду глобального керівника футбольного напрямку компанії Red Bull.
Нагадаємо, що цього сезону “Реал" драматично програв “Барселоні" у фіналі Кубка Іспанії.
Крім того, los blancos вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/4 фіналу, і мають досить примарні шанси виграти внутрішній чемпіонат.