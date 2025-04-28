Анчелотті може очолити топ-збірну із рекордною зарплатою: що відомо

Що відомо про подальшу кар’єру Анчелотті

За інформацією журналіста, Бразильська футбольна конфедерація (CBF) уже зробила італійцю офіційну пропозицію щодо співпраці.

Бразильська сторона нібито навіть запропонувала Анчелотті контракт із рекордною заробітною платнею для тренерів національних збірних. У разі згоди італійський фахівець стане найвисокооплачуванішим тренером серед усіх наставників збірних команд у світі.

За попередніми даними, контракт буде розрахований до чемпіонату світу 2030 року. Однак остаточне рішення щодо свого майбутнього Карло Анчелотті ще не ухвалив.

Нагадаємо, що раніше збірну Бразилії залишив Дорівал Жуніор, після чого федерація активно розпочала пошуки нового наставника.

Варто зазначити, що ім'я Анчелотті вже кілька місяців фігурує серед головних кандидатів на пост тренера "селесао", однак досі офіційних підтверджень від самого фахівця чи його оточення не надходило.