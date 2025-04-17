Анчелотті йде з "Реала" після фіаско в Лізі чемпіонів: у нього буде ще один великий матч

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті, ймовірно, покине клуб ще до кінця сезону в Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports .

Рішення пов'язане з розчаруванням від виступу команди у Лізі чемпіонів – у чвертьфіналі "вершкові" зазнали нищівної поразки від лондонського "Арсенала" з рахунком 1:5 за сумою двох матчів. Наразі "Реал" також поступається "Барселоні" у чемпіонаті: відстає на 4 очки за сім турів до завершення сезону.

Повідомляється, що 65-літній Анчелотті залишиться на посаді щонайменше до фіналу Кубка Іспанії. Вирішальний матч турніру відбудеться 26 квітня в Севільї. В ньому "Реал" зустрінеться з "Барселоною".

Проте італієць вже не керуватиме "вершковими" в Ель-Класіко: зустріч з "Барсою" в чемпіонаті країни запланована на 11 травня.

Сам фахівець після повторної поразки від "Арсенала" так висловився про свої майбутнє:

"Можливо, клуб вирішить замінити мене – цього року або наступного, коли завершиться мій контракт".

Анчелотті працює в "Реалі" з червня 2021 року, коли вдруге очолив мадридський клуб. За цей час він двічі виграв з командою Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА. По одному разу тріумфував у Кубку країни, на Клубному чемпіонаті світу та в Міжконтинентальному кубку.

Втім, за даними Sky Sports, італійський тренер не довго залишатиметься без роботи. Його активно сватають у збірну Бразилії, і він може очолити "селесао" ще до завершення клубного сезону в Іспанії. Федерація футболу Бразилії давно виявляє зацікавлення у фахівці, який має багатий досвід роботи з великими клубами і здобував титули в п'яти провідних лігах Європи.

Хто такий Карло Анчелотті

Італійський футболіст і тренер, уродженець комуни Реджоло. Вихованець "Парми", також захищав кольори "Роми" та "Мілана".

Тренерська діяльність Анчелотті розпочалася з посади асистента Арріго Саккі в збірній Італії на початку 1990-х. Далі самостійно працював із "Реджаною", "Пармою" і "Ювентусом", а на топ-рівень вийшов у "Мілані". Тренував "россонері" в 2001-2009 рр. Потім працював із "Челсі", ПСЖ, "Реалом" (двічі), "Баварією", "Наполі" та "Евертоном".

Анчелотті-тренер ставав чемпіоном Італії, Англії, Франції, Німеччини та Іспанії. Двічі з "Міланом" та тричі на чолі "Реала" тріумфував у Лізі чемпіонів. Здобув низку інших командних та індивідуальних трофеїв.