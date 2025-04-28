Анчелотти может возглавить топ-сборную и с рекордной зарплатой: что известно

Что известно о дальнейшей карьере Анчелотти

По информации журналиста, Бразильская футбольная конфедерация (CBF) уже сделала итальянцу официальное предложение о сотрудничестве.

Бразильская сторона якобы даже предложила Анчелотти контракт с рекордной заработной платой для тренеров национальных сборных. В случае согласия итальянский специалист станет самым высокооплачиваемым тренером среди всех наставников сборных команд в мире.

По предварительным данным, контракт будет рассчитан до чемпионата мира 2030 года. Однако окончательное решение относительно своего будущего Карло Анчелотти еще не принял.

Напомним, что ранее сборную Бразилии покинул Доривал Жуниор, после чего федерация активно начала поиски нового наставника.

Стоит отметить, что имя Анчелотти уже несколько месяцев фигурирует среди главных кандидатов на пост тренера "селесао", однако до сих пор официальных подтверждений от самого специалиста или его окружения не поступало.