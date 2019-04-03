К анбандлингу "Нафтогаза" привлекли европейских экспертов

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Анбандлинг "Нафтогаза" будут сопровождать эксперты из нескольких стран ЕС

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" привлекла к подготовке анбандлинга экспертов европейских энергетических компаний. Об этом в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, "Нафтогаз", "Укртрансгаз" и "Магистральные газопроводы Украины" подписали соглашение о создании рабочей группы с представителями GRT Gaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), SNAM S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Flyxys S.A. (Бельгия).

"Эксперты этих европейских компаний будут сопровождать процесс создания независимого оператора ГТС Украины и его сертификации, предоставлять необходимые консультации. Рад приветствовать европейских специалистов в команде по анбандлингу", - добавил Коболев.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины продлил контракт с Коболевым на новых условиях. Одним из этих условий стало обеспечение анбандлинга газотранспортной системы.

Как писало РБК-Украина, до 1 января 2020 года глава "Нафтогаза" должен обеспечить реорганизацию компании и передать газотранспортные активы новому независимому оператору.