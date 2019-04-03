До анбандлінгу "Нафтогазу" залучили європейських експертів

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Анбандлінг "Нафтогазу" будуть супроводжувати експерти з кількох країн ЄС

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" залучила до підготовки анбандлінга експертів європейських енергетичних компаній. Про це у Facebook повідомив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

За його словами, "Нафтогаз", "Укртрансгаз" і "Магістральні газопроводи України" підписали угоду про створення робочої групи з представниками GRT Gaz S. A. (Франція), N. V. Nederlandse Gasunie (Нідерланди), SNAM S. p.A. (Італія), Eustream a.s. (Словаччина) і Flyxys S. A. (Бельгія).

"Експерти цих європейських компаній супроводжуватимуть процес створення незалежного оператора ГТС України та його сертифікації, надавати необхідні консультації. Радий вітати європейських фахівців в команді з анбандлінгу", - додав Коболєв.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України продовжив контракт з Коболєвим на нових умовах. Однією з цих умов стало забезпечення анбандлінга газотранспортної системи.

Як повідомляло РБК-Україна, до 1 січня 2020 року глава "Нафтогазу" має забезпечити реорганізацію компанії і передати газотранспортні активи новому незалежному оператору.