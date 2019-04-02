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"Нафтогаз" получил страховое покрытие от китайского госагентства на 1 млрд долларов

Новости » Экономика    02.04.2019 - 11:11
"Нафтогаз" получил страховое покрытие от китайского госагентства на 1 млрд долларов
Фото: Андрей Коболев подписывает договор с Sinosure (www.naftogaz.com)

Первые 160 млн долларов кредита потратят на буровые работы

Государственное экспортное кредитное агентство Китая Sinosure предоставит НАК "Нафтогаз Украины" страховую квоту на 1 млрд долларов, что позволит привлечь долговое финансирование из КНР в пределах этой суммы. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

По информации пресс-службы, меморандум с Sinosure подписал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Планируется, что на первом этапе под страховое покрытие Sinosure будет привлечено около 160 млн долларов для финансирования действующих контрактов АО "Укргазвыдобування" с китайскими корпорациями, которые поставляют буровое оборудование и осуществляют буровые работы "под ключ".

На втором этапе еще около 800 млн долалров планируется направить на другие проекты группы Нафтогаз, которые в ближайшее время будут согласованы с китайской стороной.

Группа "Нафтогаз" уже имеет опыт  сотрудничества с Sinosure. В 2018 году благодаря страховому покрытию от Sinosure для "Укргазвыдобування" было приобретено 13 буровых станков стоимостью около 140 млн долларов с отсрочкой платежа на 5 лет. Станки приобретены у китайской компании Honghua International, входящей в государственный аэрокосмический концерн КНР.

Отметим, с китайской Sinosure ранее работало Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. В частности, в 2012 году Госинвестпроект подписал договор о финансировании "Воздушного экспресса" в Борисполь. Однако этот проект так и не был реализован, а руководство ведомства было привлечено к уголовной ответственности за хищение средств.

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