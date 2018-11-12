Анбандлинг "Укрэнерго" произойдет в 2019 году, - Аджунер

Фото: председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевки Аджунер (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительству необходимо провести анбандлинг - разделить функции транспортировки, поставки и генерации электроэнергии

Анбандлинг "Укрэнерго" - вполне выполнимая задача, поскольку "Укрэнерго" не владеет активами в генерации и дистрибуции. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава наблюдательного совета "Укрэнерго" Шевки Аджунер.

"Анбандлинг должен произойти довольно скоро - в следующем году. Он должен сопровождаться корпоратизацией, решением вопроса по передаче активов в собственность компании и подачей документов на сертификацию оператора", - сказал он.

Аджунер отметил безальтернативность этого пути. "Это обязательства Украины, которые она добровольно на себя взяла, выбирая свой курс на интеграцию с европейским сообществом. Конечно, могут быть моменты сопротивления со стороны действующей политической системы, но они в итоге должны быть направлены в конструктивное русло и нацелены на завершение этой реформы. И это произойдет", - добавил глава набсовета "Укрэнерго".

Он считает, что анбандлинг "Укрэнерго" - вполне выполнимая задача. "Генерация и поставка электроэнергии должны быть отделены от транспортировки, то есть, они не могут быть сосредоточены в одних руках. В случае с "Нафтогазом", например, это более сложный для реализации вопрос из-за арбитражного спора в Стокгольме и существования разных моделей анбандлинга", - добавил Аджунер

Отметим, что Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет "Укрэнерго" на заседании 3 октября. Первое заседание наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" состоялось 2-3 ноября 2018 года. На нем председателем наблюдательного совета избран независимый член совета, экс-глава представительства ЕБРР Шевки Аджунер.

Напомним, в июле 2018 года "Нафтогаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали меморандум ою анбандлинге. МГУ было создано правительством в качестве будущего оператора ГТС Украины.