"Нафтогаз" і МДУ погодили дорожню карту анбандлінга

Процес анбандлінга мають завершити до початку 2020

Наглядові ради компаній "Нафтогаз України" і "Магістральні газопроводи України" погодили дорожню карту для відокремлення функції оператора газотранспортної системи (ГТС) - анбандлінга. Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу" в Twitter.

Повідомляється, що наглядова рада "Нафтогазу" досягла згоди з наглядовою радою АТ "Магістральні газопроводи України" щодо дорожньої карти співпраці для повного і прозорого відділення функції оператора ГТС в Україні.

"Це дуже важлива віха, яка забезпечить виконання Україною регуляторних вимог ЄС, гарантуючи при цьому енергетичну безпеку й економічне процвітання України. Дякую прем'єр-міністру Володимиру Гройсману за лідерство уряду в цьому процесі, а також заступнику Держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсісу Феннону за допомогу і підтримку під час нинішнього візиту до Києва, як і іншим представникам міжнародної спільноти", - зазначила голова спостережної ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд.

Також повідомляється, що згідно з меморандумом про взаємопорозуміння, процес анбандлінга має бути завершений до початку 2020 року, після того, як закінчиться дія чинного контракту на транзит газу з "Газпромом".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що позиція "Нафтогазу" про порядок відділення функції оператора ГТС погоджена з Кабінетом міністрів України.