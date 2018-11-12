Анбандлінг "Укренерго" відбудеться у 2019 році, - Аджунер

Фото: голова наглядової ради "Укренерго" Шевки Аджунер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряду необхідно провести анбандлінг - розділити функції транспортування, постачання та генерації електроенергії

Анбандлінг "Укренерго" - цілком реальне завдання, оскільки "Укренерго" не володіє активами в генерації і дистрибуції. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава наглядової ради "Укренерго" Шевкі Аджунер.

"Анбандлінг повинен відбутися досить скоро - у наступному році. Він повинен супроводжуватися корпоратизацією, вирішенням питання щодо передачі активів у власність компанії і подачею документів на сертифікацію оператора", - сказав він.

Аджунер наголосив на безальтернативності цього шляху. "Це зобов'язання України, які вона добровільно на себе взяла, вибираючи свій курс на інтеграцію з європейським співтовариством. Звичайно, можуть бути моменти опору з боку чинної політичної системи, але вони повинні бути спрямовані в конструктивне русло і націлені на завершення цієї реформи. І це станеться", - додав глава наглядової ради "Укренерго".

Він вважає, що анбандлінг "Укренерго" - цілком здійсненне завдання. "Генерація та постачання електроенергії повинні бути відокремлені від транспортування, тобто, вони не можуть бути зосереджені в одних руках. У випадку з "Нафтогазом", наприклад, це більш складне для реалізації питання через арбітражний спір в Стокгольмі та існування різних моделей анбандлінгу", - додав Аджунер

Зазначимо, що Кабінет міністрів України затвердив наглядову рада "Укренерго" на засіданні 3 жовтня. Перше засідання наглядової ради НЕК "Укренерго" відбулося 2-3 листопада 2018 року. На ньому головою наглядової ради обраний незалежний член ради, екс-глава представництва ЄБРР Шевкі Аджунер.

Нагадаємо, в липні 2018 року "Нафтогаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали меморандум про анбандлінг. МГУ було створено урядом в якості майбутнього оператора ГТС України.