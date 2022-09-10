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Аналог Patriot или система THAD: Резников о планах по системе ПВО

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Сергей Пышкин

Украина продолжает получать от стран-партнеров большое количество вооружения, которое в начале полномасштабного вторжения РФ на Западе не готовы были поставлять. Впрочем, сейчас есть потребность улучшить устаревшие советские системы ПВО.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр обороны Алексей Резников.

Министр отметил, что на войне никогда ничего не бывает достаточно, напомнив, что недавно американские партнеры объявили о намерениях поставить Украине системы NASAMS.

"NASAMS - это первое звено, и, соответственно, нам надо думать и говорить с партнерами о помощи Украине в средней дальности, об аналоге Patriot, или системе THAD - это система ПВО дальнего поражения, например, в Соединенных Штатах", - пояснил Резников.

Чиновник отметил, что это вопрос на повестке дня обсуждения, но не стоит ожидать, что он решится быстро.

"Это темы, которые должны быть обсуждены. Ключевых два слова - тайминг и транзишн, то есть своевременность в помощи Украине и трансформация, то есть переход с советской системы вооружений на современную натовскую. И вот сейчас мы это развиваем", - добавил он.

По словам политика, некоторые страны не имеют возможности поставлять вооружение, но готовы финансировать других партнеров Украины, чьи ВПК могут справиться с этой задачей.

"Например, те же самые AS Krab, их надо делать дальше, чтобы, в том числе поставлять в Украину, те же самые Pierun, те же гаубицы Zuzanna, которые мы получили от словацких партнеров", - пояснил Резников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, наши бойцы создали уникальную систему противовоздушной обороны, которую можно улучшить современными комплексами.

Между тем Германия заявила о намерении передать Украине новейшие системы ПВО IRIS-T, однако пока точного срока передачи вооружения нет.

Пентагон, со своей стороны, заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS для Украины на 182 млн долларов.

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Министерство обороны УкраиныПВО