Аналог Patriot или система THAD: Резников о планах по системе ПВО

Министр отметил, что на войне никогда ничего не бывает достаточно, напомнив, что недавно американские партнеры объявили о намерениях поставить Украине системы NASAMS.

"NASAMS - это первое звено, и, соответственно, нам надо думать и говорить с партнерами о помощи Украине в средней дальности, об аналоге Patriot, или системе THAD - это система ПВО дальнего поражения, например, в Соединенных Штатах", - пояснил Резников.

Чиновник отметил, что это вопрос на повестке дня обсуждения, но не стоит ожидать, что он решится быстро.

"Это темы, которые должны быть обсуждены. Ключевых два слова - тайминг и транзишн, то есть своевременность в помощи Украине и трансформация, то есть переход с советской системы вооружений на современную натовскую. И вот сейчас мы это развиваем", - добавил он.

По словам политика, некоторые страны не имеют возможности поставлять вооружение, но готовы финансировать других партнеров Украины, чьи ВПК могут справиться с этой задачей.

"Например, те же самые AS Krab, их надо делать дальше, чтобы, в том числе поставлять в Украину, те же самые Pierun, те же гаубицы Zuzanna, которые мы получили от словацких партнеров", - пояснил Резников.