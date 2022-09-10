Аналог Patriot або система THAD: Резніков про плани по системі ППО

Україна продовжує отримувати від країн-партнерів велику кількість озброєння, яке на початку повномасштабного вторгнення РФ на Заході не готові були постачати. Втім, зараз є потреба покращити застарілі радянські системи ППО.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр оборони Олексій Резніков.
Міністр зазначив, що на війні ніколи нічого не буває достатньо, нагадавши що нещодавно американські партнери оголосили про наміри поставити Україні системи NASAMS.
"NASAMS - це перша ланка, і, відповідно, нам треба думати і говорити з партнерами про допомогу Україні в середній дальності, про аналог Patriot, або систему THAD - це система ППО далекого ураження, наприклад, в Сполучених Штатах", - пояснив Резніков.
Чиновник зазначив, що це питання на порядку денному обговорення, але не варто очікувати, що воно вирішиться швидко.
"Це теми, які мають бути обговорені. Ключових два слова - таймінг і транзішн, тобто своєчасність у допомозі Україні і трансформація, тобто перехід з радянської системи озброєнь на сучасну натівську. І от зараз ми це розвиваємо", - додав він.
За словами політика, деякі країни не мають змоги постачати озброєння, але готові фінансувати інших партнерів України, чиї ВПК можуть впоратися з цим завданням.
"Наприклад, ті ж самі AS Krab, їх треба робити далі, щоб в тому числі постачати до України, ті ж самі Pierun, ті ж самі гаубиці Zuzanna, які ми отримали від словацьких партнерів", - пояснив Резніков.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, наші бійці створили унікальну систему протиповітряної оборони, яку можна покращити сучасними комплексами.
Тим часом Німеччина заявила про намір передати Україні новітні системи ППО IRIS-T, проте поки точного терміну передачі озброєння немає.
Пентагон, зі свого боку, уклав з виробником озброєнь Raytheon контракт на закупівлю зенітних ракетних комплексів малої і середньої дальності NASAMS для України на 182 млн доларів.
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