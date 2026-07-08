Аналог "Молнії". РФ випробовує новий дрон на оптоволокні, - "Флеш"

Росіяни розробили новий БпЛА на оптоволокні дальністю до 50 кілометрів, який схожий на "Молнію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова у Facebook.
"Противник випробовує новий безпілотник крилатого типу на оптоволокні. Анонсують плани щодо серійного випуску аналога "Молнії" з дальністю польоту 50 кілометрів", - зазначив експерт.
За словами "Флеша", основна ідея - зробити польоти ударних безпілотників з бойовою частиною до 10 кг невидимими для українських систем РЕР. Це діє так само, як і у БпЛА зі штучним інтелектом.
Також, за задумом окупантів, нові дрони мають стійкість до впливу комплексів радіоелектронної боротьби.
Водночас висока якість зображення дозволить керувати цим дроном крилом на малих висотах, облітаючи перешкоди.
"Малі висоти погіршують видимість цілей на РЛС", - резюмував Бескрестнов.
Нагадаємо, нещодавно російський дрон "Молнія" атакував український об'єкт. "Флеш" зазначив, що у нього взагалі не було жодної антени управління, лише камера та комп’ютер.
Окупанти завдали ударів по українському узбережжю кількома безпілотними ударними катерами. Усі ворожі морські дрони були завчасно виявлені та знищені у морі далеко від берега, заявив "Флеш".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра оборони України, експерта з оборонних технологій Сергія "Флеш" Бескрестнова.