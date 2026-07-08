Аналог "Молнії". РФ випробовує новий дрон на оптоволокні, - "Флеш"

Росія випробовує новий дрон на оптоволокні

"Противник випробовує новий безпілотник крилатого типу на оптоволокні. Анонсують плани щодо серійного випуску аналога "Молнії" з дальністю польоту 50 кілометрів", - зазначив експерт.

За словами "Флеша", основна ідея - зробити польоти ударних безпілотників з бойовою частиною до 10 кг невидимими для українських систем РЕР. Це діє так само, як і у БпЛА зі штучним інтелектом.

Яку загрозу несе новий дрон

Також, за задумом окупантів, нові дрони мають стійкість до впливу комплексів радіоелектронної боротьби.

Водночас висока якість зображення дозволить керувати цим дроном крилом на малих висотах, облітаючи перешкоди.

"Малі висоти погіршують видимість цілей на РЛС", - резюмував Бескрестнов.