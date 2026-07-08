Аналог "Молнии". РФ испытывает новый дрон на оптоволокне, - "Флэш"

Россия испытывает новый дрон на оптоволокне

"Противник испытывает новый беспилотник крылатого типа на оптоволокне. Анонсируют планы по серийному выпуску аналога "Молнии" с дальностью полета 50 километров", - отметил эксперт.

По словам "Флеша", основная идея - совершать полеты ударных беспилотников с боевой частью до 10 кг невидимыми для украинских систем РЭР. Это действует так же, как у БпЛА с искусственным интеллектом.

Какую угрозу несет новый дрон

Также, по замыслу оккупантов, новые дроны обладают устойчивостью к воздействию комплексов радиоэлектронной борьбы.

В то же время высокое качество изображения позволит управлять этим дроном крылом на малых высотах, облетая препятствия.

"Малые высоты ухудшают видимость целей на РЛС", - резюмировал Бескрестнов.