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Аналог "Молнии". РФ испытывает новый дрон на оптоволокне, - "Флэш"

20:53 08.07.2026 Ср
2 мин
Оккупанты планируют серийный выпуск оптоволоконного дрона крылатого типа
aimg Елена Бджола
Фото: российский дрон "Молния" (Facebook.com/DSNSSUMY)

Россияне разработали новый БпЛА на оптоволокне дальностью до 50 километров, который похож на "Молнию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины Сергея "Флэша" Бескрестнова в Facebook.

Россия испытывает новый дрон на оптоволокне

"Противник испытывает новый беспилотник крылатого типа на оптоволокне. Анонсируют планы по серийному выпуску аналога "Молнии" с дальностью полета 50 километров", - отметил эксперт.

По словам "Флеша", основная идея - совершать полеты ударных беспилотников с боевой частью до 10 кг невидимыми для украинских систем РЭР. Это действует так же, как у БпЛА с искусственным интеллектом.

Какую угрозу несет новый дрон

Также, по замыслу оккупантов, новые дроны обладают устойчивостью к воздействию комплексов радиоэлектронной борьбы.

В то же время высокое качество изображения позволит управлять этим дроном крылом на малых высотах, облетая препятствия.

"Малые высоты ухудшают видимость целей на РЛС", - резюмировал Бескрестнов.

Напомним, недавно российский дрон "Молния" атаковал украинский объект. "Флэш" отметил, что у него вообще не было ни одной антенны управления, только камера и компьютер.

Оккупанты нанесли удары по украинскому побережью несколькими беспилотными ударными катерами. Все вражеские морские дроны были заранее обнаружены и уничтожены в море вдали от берега, заявил "Флэш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины, эксперта по оборонным технологиям Сергея "Флэш" Бескрестнова.

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