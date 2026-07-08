Аналог "Молнии". РФ испытывает новый дрон на оптоволокне, - "Флэш"
Россияне разработали новый БпЛА на оптоволокне дальностью до 50 километров, который похож на "Молнию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины Сергея "Флэша" Бескрестнова в Facebook.
Россия испытывает новый дрон на оптоволокне
"Противник испытывает новый беспилотник крылатого типа на оптоволокне. Анонсируют планы по серийному выпуску аналога "Молнии" с дальностью полета 50 километров", - отметил эксперт.
По словам "Флеша", основная идея - совершать полеты ударных беспилотников с боевой частью до 10 кг невидимыми для украинских систем РЭР. Это действует так же, как у БпЛА с искусственным интеллектом.
Какую угрозу несет новый дрон
Также, по замыслу оккупантов, новые дроны обладают устойчивостью к воздействию комплексов радиоэлектронной борьбы.
В то же время высокое качество изображения позволит управлять этим дроном крылом на малых высотах, облетая препятствия.
"Малые высоты ухудшают видимость целей на РЛС", - резюмировал Бескрестнов.
Напомним, недавно российский дрон "Молния" атаковал украинский объект. "Флэш" отметил, что у него вообще не было ни одной антенны управления, только камера и компьютер.
Оккупанты нанесли удары по украинскому побережью несколькими беспилотными ударными катерами. Все вражеские морские дроны были заранее обнаружены и уничтожены в море вдали от берега, заявил "Флэш".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины, эксперта по оборонным технологиям Сергея "Флэш" Бескрестнова.