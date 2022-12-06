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Аналітики зарахували у втрати Росії два літаки після вибухів на авіабазах

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Київ, Вівторок 06 грудня 2022 15:58
Аналітики зарахували у втрати Росії два літаки після вибухів на авіабазах Фото: аналітики зарахували у втрати Росії два літаки після вибухів на авіабазах (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Після вибухів на авіабазах у РФ до списку російських втрат аналітики зарахували два стратегічних бомбардувальники. Йдеться про ворожі Ту-22М3 і Ту-95МС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий проект Oryx.

"Список втрат російських літаків під час повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році оновлено: 1 стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (пошкоджений), 1 штурмовик Су-34 (знищено)", - вказано на Twitter-сторінці аналітиків.

Вибухи на аеродромах в Росії

Зазначимо, що 5 грудня на російських аеродромах "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязані пролунали вибухи.

Після чого росіяни заявили про так звану "атаку українськими безпілотниками". Повідомлялося, що внаслідок інциденту було пошкоджено вибухом два літаки Ту-95МС і Ту-22М3 (саме такі літаки, зокрема, атакують мирні міста України ракетами).

І вже сьогодні вранці в Росії повідомили про нову атаку на аеродром, цього разу в Курську.

У Повітряних силах вже відреагували на інциденти в Росії. Там зазначили, що це зменшує спроможність ворога. Але він ще поки може завдавати масованих ударів по Україні.

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