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Аналитики засчитали в потери России два самолета после взрывов на авиабазах

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Киев, Вторник 06 декабря 2022 15:58
Аналитики засчитали в потери России два самолета после взрывов на авиабазах Фото: аналитики засчитали в потери России два самолета после взрывов на авиабазах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

После взрывов на авиабазах в РФ в список российских потерь аналитики внесли два стратегических бомбардировщика. Речь идет о вражеских Ту-22М3 и Ту-95МС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый проект Oryx.

"Список потерь российских самолетов во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году обновлен: 1 стратегический бомбардировщик Ту-95МС (поврежден), 1 штурмовик Су-34 (уничтожен)", - указано на Twitter-странице аналитиков.

Взрывы на аэродромах в России

Отметим, что 5 декабря на российских аэродромах "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилеве" в Рязани раздались взрывы.

После чего россияне заявили о так называемой "атаке украинскими беспилотниками". Сообщалось, что в результате инцидента были повреждены взрывом два самолета Ту-95МС и Ту-22М3 (именно такие самолеты, в частности, атакуют мирные города Украины ракетами).

И уже сегодня утром в России сообщили о новой атаке на аэродром, на этот раз в Курске.

В Воздушных силах уже отреагировали на инциденты в России. Там отметили, что это уменьшает возможности врага. Но он еще пока может наносить массированные удары по Украине.

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