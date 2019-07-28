Аналитики спрогнозировали курс доллара на следующую неделю

В течение следующей недели ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0-25,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,2 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, доллар к гривне устойчиво снижается с начала года и опустился до уровней начала сентября 2016 года. "При этом потенциал укрепления гривны еще не исчерпан", - добавил он.

За минувшую неделю доллар заметно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,3-2,1%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,03 грн до 25,49 грн (-2,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,69/25,73 до 25,36/25,39 (-1,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,76/26,04 до 25,34/25,63 (-1,6%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар. По данным опроса НБУ, до 55,1% выросла доля респондентов, которая ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 29,00 грн/доллар (в I квартале 2019 года - 42,1%).

Отметим, глава Национального банка Украины Яков Смолий уверен, что политические процессы почти не влияют на курс гривны к доллару и парламентские выборы не должны повлиять.