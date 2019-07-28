Аналітики спрогнозували курс долара на наступний тиждень

Протягом наступного тижня очікується подальше зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0-25,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,2 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, долар до гривні стійко знижується з початку року і опустився до рівнів початку вересня 2016 року. "При цьому потенціал зміцнення гривні ще не вичерпаний", - додав він.

За минулий тиждень долар помітно знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,3-2,1%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,03 грн до 25,49 грн (-2,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,69/25,73 до 25,36/25,39 (-1,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 25,76/26,04 до 25,34/25,63 (-1,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 1,1%.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар. За даними опитування НБУ, до 55,1% зросла частка респондентів, яка очікує, що обмінний курс в наступні 12 місяців не перевищить 29,00 грн/долар (у I кварталі 2019 року - 42,1%).

Відзначимо, що глава Національного банку України Яків Смолій впевнений, що політичні процеси майже не впливають на курс гривні до долара і парламентські вибори не повинні вплинути.