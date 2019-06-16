Аналитики спрогнозировали курс доллара на следующую неделю

В течение следующей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,4 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 26,1/26,4 грн", - считает он.

Как напомнил аналитик, Министерство финансов впервые за 15 лет успешно разместило еврооблигации, номинированные в евро. Размещено бумаг на 1 млрд евро, сроком на семь лет под 6,75% годовых. С учетом того, что процентные ставки по евро ниже, чем по долларам, размещение обошлось ожидаемо дешевле, чем если бы Минфин занимал в американской валюте.

"Немедленной реакции валютного рынка это размещение не вызвало, но в среднесрочной перспективе это безусловно хорошая новость для гривны. Украина получает дополнительную рыночную оценку своих долгов в новой валюте. Кроме того, это размещение предупреждает возникновение кассового разрыва перед объемным погашением долгов в сентябре, в условиях, когда получение денег от МВФ сдвигается на пока неизвестный период", - добавил он.

За минувшую неделю доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,2-1,4%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,80 грн до 26,42 грн (-1,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,50/26,53 до 26,43/26,47 (-0,3%/-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,44/26,74 до 26,28/26,55 (-0,6%/-0,7%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке наличной валюты, отметил аналитик.

Как сообщало РБК-Украина, Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. По данным пресс-службы, на новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 6,75% годовых.

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что в ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок в Украине. Согласно его прогнозу, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины.