Аналітики спрогнозували курс долара на наступний тиждень

Протягом наступного тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"За тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,4 грн, а готівковий долар у банках буде котируватися близько 26,1/26,4 грн", - вважає він.

Як нагадав аналітик, Міністерство фінансів вперше за 15 років успішно розмістило єврооблігації, номіновані в євро. Розміщено паперів на 1 млрд євро, терміном на сім років під 6,75% річних. З урахуванням того, що процентні ставки по євро нижче, ніж по доларах, розміщення обійшлося очікувано дешевше, ніж якби Мінфін займав в американській валюті.

"Негайної реакції валютного ринку це розміщення не викликало, але в середньостроковій перспективі це, безумовно, хороша новина для гривні. Україна отримує додаткову ринкову оцінку своїх боргів у новій валюті. Крім того, це розміщення попереджає виникнення касового розриву перед об'ємним погашенням боргів у вересні, в умовах, коли отримання грошей від МВФ зсувається на поки що невідомий період", - додав він.

За минулий тиждень долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-1,4%. Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,80 грн до 26,42 грн (-1,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,50/26,53 до 26,43/26,47 (-0,3%/-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,44/26,74 до 26,28/26,55 (-0,6%/-0,7%).

При цьому спред між середні продажем і середньої покупкою скоротився з 1,1% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою, що свідчить про стабілізацію ситуації на ринку готівкової валюти, зазначив аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна розмістила випуск єврооблігацій об'ємом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. За даними прес-служби, на нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 6,75% річних.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин вважає, що в найближчі місяці боргові фактори будуть надавати вплив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.