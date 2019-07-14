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Аналитики спрогнозировали курс доллара перед выборами

Новости » Экономика    14.07.2019 - 08:20
Аналитики спрогнозировали курс доллара перед выборами
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перед выборами ожидается рост курса доллара к гривне

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9/26,2 грн", - считает он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю на разных сегментах валютного рынка доллар изменился к гривне по-разному. Запаздывающий официальный курс еще снижался, а на других сегментах рынка доллар вырос к гривне на 0,4-0,6%.

"После попыток в начале недели опуститься ниже 25,5 грн, доллар на межбанке стабилизировался в диапазоне 25,5-26,0 грн, и, вероятнее всего в ближайшее время будет оставаться в этих границах", - добавил он.

С пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,87 грн до 25,80 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 25,640/25,680 до 25,800/25,845 (+0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 25,64/25,92 до 25,75/26,05 (+0,4%/+0,5%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,1% до 1,2% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой, сообщил старший аналитик Альпари.

Как сообщало РБУ-Украина, население Украины в июне 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 161,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 985,6 млн долларов. Таким образом в июне чистая продажа валюты населением составила 176,0 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ, в июне на валютном рынке и в дальнейшем сохранялась благоприятная ситуация. Этому, среди прочего, способствовало преобладание предложения иностранной над спросом на нее, в том числе на наличном сегменте рынка. В результате официальный обменный курс гривны к доллару и евро в июне к маю укрепился (на 2,6% и 0,6% соответственно).

НБУ снизил официальный курс доллара Доллар и евро снижаются на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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