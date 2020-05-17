Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара

В течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,7 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, устойчивое снижение курса доллара длится с 27 марта, когда он достиг своего локального максимума вблизи 28,2 грн. По его словам, причиной стало снижение ажиотажного спроса на валюту населения, а также снижения спроса со стороны импортеров. В последние дни снижение доллара вновь ускорилось, курс достиг минимума с 16 марта. А принятие "антиколомойского" закона приближает сроки заключения нового соглашения с МВФ.

"В среднесрочной перспективе укрепление гривны продолжится", - добавил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,82 до 26,68 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,82/26,84 до 26,61/26,63 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,76/27,05 до 26,60/26,87 (-0,6%/-0,7%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 12-15 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 161,5 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий во время отчета в Верховной раде 13 мая заявил, что чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале, до вспышки эпидемии коронавируса.