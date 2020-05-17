Аналітики прогнозують подальше зниження курсу долара

Протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,7 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, стійке зниження курсу долара триває з 27 березня, коли він досяг свого локального максимуму поблизу 28,2 грн. За його словами, причиною стало зниження ажіотажного попиту на валюту населення, а також зниження попиту з боку імпортерів. В останні дні зниження долара знову прискорилося, курс досяг мінімуму з 16 березня. А прийняття "антиколомойського" закону наближає терміни укладення нової угоди з МВФ.

"У середньостроковій перспективі зміцнення гривні продовжиться", - додав він.

За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-0,8%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,82 до 26,68 грн (-0,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,82/26,84 до 26,61/26,63 (-0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,76/27,05 до 26,60/26,87 (-0,6%/-0,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,1% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 12-15 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 161,5 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Голова Національного банку України Яків Смолій під час звіту у Верховній раді 13 травня заявив, що чиста пропозиція валюти зараз навіть вище, ніж було у лютому, до спалаху епідемії коронавірусу.