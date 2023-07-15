Аналітики пояснили, як нові технології допоможуть Україні розкрити замасковані кораблі РФ

Унікальна схема камуфляжу для флоту РФ у Чорному морі може ускладнити завдання українським військовим під час планування ударів по цілі, йдеться в публікації.

Цей оманливий камуфляж росіян відрізняється від відомого типу Dazzle, який намагається ввести в оману спостерігача, щоб він невірно оцінив відстань, швидкість і напрямок. У цьому випадку цілі - інші.

Є ознаки того, що "обманка" призначена для приховування загальної довжини та форми корабля при погляді з поверхні, наприклад з морського безпілотника. Зверху камуфляж повинен утруднити ідентифікацію корабля на супутникових знімках.

Наскільки добре працює камуфляж, багато в чому залежить від умов освітлення, використовуваного супутника та часу, доступного для аналізу. Очікується, що це уповільнить роботу аналітиків і підвищить невизначеність, що особливо відчуватиметься при створенні картини загальної диспозиції флоту.

Аналіз радіолокаційного супутникового знімка військових кораблів РФ, деякі з новим камуфляжем, в окупованому Севастополі в Криму (фото: супутниковий знімок Umbra Space / navalnews.com)

Аналітики в галузі оборони вивчили ефективність такого камуфляжу за допомогою знімків із супутника.

Як розповіли фахівці аналітичної компанії Imagery Satim Inc., штучний інтелект (ШІ) може допомогти побачити крізь таке маскування. Він здатний ідентифікувати класи кораблів на знімках. Також зауважується, що цей підхід не залежить від типу камуфляжу.

Кораблі ВМФ РФ із новим оманливим камуфляжем (фото: navalnews.com)

ШІ, зокрема, використовують для прискорення та розширення масштабів аналізу зображень. Технологія може спробувати визначити довжину та форму корабля, щоб ідентифікувати його. Так що насправді він може бути вразливішим для цих типів камуфляжу, ніж людина.

На відміну від звичайних супутникових зображень, які пасивно інтерпретують те, що вони бачать, радари SAR (Synthetic Aperture Radar) виробляють свою власну енергію, а потім реєструють кількість цієї енергії, яка відображається назад у все, що знаходиться на землі.

Кораблі здаються розмитими, а частини, що відбивають енергію, можуть бути незрозумілими, маскуючи її форму. Досвідчені аналітики можуть впоратися із цим завданням, але в цьому менше впевненості, ніж у звичайних оптичних супутникових знімках. Звичайно, розрізнити два різні класи військових кораблів може бути дуже складно.

У цьому штучний інтелект від Satim Inc. навчений розпізнавати різні класи військових кораблів та підводних човнів. Їхня система має рівень точності понад 90%. Satim вдалося продемонструвати журналістам, що їхня технологія може ідентифікувати відповідні класи кораблів на російській базі в окупованому українському Севастополі в Криму. Використовуючи зображення SAR, отримане супутником Umbra Space, він чітко ідентифікує замасковані кораблі.

Ще один ШІ-аналіз кораблів ВМФ РФ у бухті окупованого Севастополя від Satim Inc. Виділене судно "Буян-М" має новий камуфляж (фото: супутниковий знімок Umbra Space/navalnews.com)

Також наголошується, що в поєднанні з іншими супутниковими знімками та іншими формами розвідки з відкритих джерел (OSINT) інтерпретація ШІ зображень SAR може допомогти викрити замасковані кораблі.

Додаткові переваги SAR полягають у тому, що він працює вночі та може бачити крізь хмари. Таким чином, збільшується сталість супутникового покриття.

Російський флот

З початку повномасштабної війни українські сили ліквідували 18 російських кораблів та катерів у тому числі флагман крейсер "Москва".

ВМФ Росії 1 липня 2023 року створив новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою в окупованому українському портовому місті Маріуполь. Швидше за все, він зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань.

У підпорядкуванні Чорноморського флоту округ командуватиме вісьмома бойовими кораблями, зокрема трьома сучасними корветами типу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр".

Український супутник має технологію

Нагадаємо, що у серпні торік фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів", але турецька компанія у результаті передала Україні дрони безплатно.

У Страткомі висловилися про супутник для ЗСУ та назвали нову перевагу для українських військових.

Як зазначав міністр оборони Олексій Резніков, Координати прихованої техніки оперативно передаються

Також глава Міноборони ще у вересні 2022 року повідомив, що за перші 2 дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку окупанти намагалися замаскувати, і тільки за два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект з