Аналитики объяснили, как новые технологии помогут Украине раскрыть замаскированные корабли РФ

Уникальная схема камуфляжа для флота РФ в Черном море может усложнить задачу украинским военным при планировании нанесения ударов по цели, говорится в публикации.

Этот обманчивый камуфляж россиян отличается от более известного типа Dazzle, который пытается сбить с толку наблюдателя, чтобы он неверно оценил расстояние, скорость и направление. В данном случае цели - другие.

Есть признаки того, что "обманка" предназначена для скрытия общей длины и формы корабля при взгляде с поверхности, например, с морского беспилотника. Сверху камуфляж должен затруднить идентификацию корабля на спутниковых снимках.

Насколько хорошо работает камуфляж, во многом зависит от условий освещения, используемого спутника и времени, доступного для его анализа. Можно ожидать, что это замедлит работу аналитиков и повысит неопределенность, что особенно будет ощущаться при создании картины общей диспозиции флота.

Анализ радиолокационного спутникового снимка военных кораблей РФ, некоторые с новым камуфляжем, в оккупированном Севастополе в Крыму (фото: спутниковый снимок Umbra Space / navalnews.com)

Аналитики в области обороны изучили эффективность такого камуфляжа при помощи снимков со спутника.

Как рассказали специалисты аналитической компании Imagery Satim Inc., искусственный интеллект (ИИ) может помочь увидеть сквозь такую маскировку. Он способен идентифицировать классы кораблей на спутниковых снимках. Также отмечается, что этот подход не зависит от типа камуфляжа.

Корабли ВМФ РФ с новым обманчивым камуфляжем (фото: navalnews.com)

ИИ, в частности, используют для ускорения и расширения масштабов анализа изображений. Технология может попытаться определить длину и форму корабля, чтобы идентифицировать его. Так что на самом деле он может быть более уязвим для этих типов камуфляжа, чем человек.

В отличие от обычных спутниковых изображений, которые пассивно интерпретируют то, что они видят, радары SAR (Synthetic Aperture Radar) производят свою собственную энергию, а затем регистрируют количество этой энергии, отраженной обратно во все, что находится на земле.

Корабли кажутся размытыми, а части, отражающие энергию, могут быть непонятными, маскируя ее форму. Опытные аналитики могут справиться с этой задачей, но в этом меньше уверенности, чем в обычных оптических спутниковых снимках. Конечно, различить два различных класса военных кораблей может быть очень сложно.

При этом искусственный интеллект от Satim Inc. обучен распознавать различные классы военных кораблей и подводных лодок. Их система имеет уровень точности более 90%. Satim удалось продемонстрировать журналистам, что их технология может идентифицировать соответствующие классы кораблей на российской базе в оккупированном украинского Севастополе в Крыму. Используя изображение SAR, полученное спутником Umbra Space, он четко идентифицирует корабли, которые были замаскированы.

Еще один ИИ-анализ кораблей ВМФ РФ в бухте оккупированного Севастополя от Satim Inc. Выделенное судно "Буян-М" имеет новый камуфляж (фото: спутниковый снимок Umbra Space / navalnews.com)

Также отмечается, что в сочетании с другими спутниковыми снимками и другими формами разведки из открытых источников (OSINT) интерпретация ИИ изображений SAR может помочь разоблачить замаскированные корабли.

Дополнительные преимущества SAR заключаются в том, что он работает ночью и может видеть сквозь облака. Таким образом, увеличивается постоянство спутникового покрытия.

Российский флот

С начала полномасштабной войны украинские силы ликвидировали 18 российских кораблей и катеров, включая флагмана крейсера "Москва".

ВМФ России 1 июля 2023 создал новый Азовский военно-морской округ со штаб-квартирой в оккупированном украинском портовом городе Мариуполь. Скорее всего, он будет сосредоточен на поддержке тыловых и контрпартизанских задач.

В подчинении Черноморского флота округ будет командовать восемью боевыми кораблями, в том числе тремя современными корветами типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".

Украинский спутник имеет технологию SAR

Напомним, что в августе прошлого года фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен.. Это средства, которые раньше собирали на покупку трех "Байракторов", но турецкая компания в итоге передала Украине дроны бесплатно.

В Страткоме высказались о спутнике для ВСУ, и назвали новое преимущество для украинских военных.

Как отмечал министр обороны Алексей Резников, спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Такую технику было бы очень сложно или невозможно заметить оптическими спутниками. Координаты скрытой техники оперативно передаются для нанесения огневого поражения.

Также глава Минобороны еще в сентябре 2022 года сообщил, что за первые 2 дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую оккупанты пытались замаскировать, и только за два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект с ICEYE.