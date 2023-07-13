Втрати Росії в Україні перевищили 236 тисяч військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4092 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7999 (+9) од,
- артилерійських систем - 4425 (+23) од,
- РСЗВ - 678 (+4) од,
- засоби ППО - 421 (+6) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 310 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3752 (+26),
- крилаті ракети - 1271 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6995 (+17) од,
- спеціальна техніка - 652 (+5)
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, Росія зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, тривають важкі бої. ЗСУ знищили 16 артилерійських засобів окупантів. Зокрема, як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту.
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