"Народний супутник" для ЗСУ вже дає перші результати: подробиці від Міноборони

Супутник ICEYE, придбаний на зібрані українцями гроші, дає перші результати. З його допомогою ЗСУ вже знищують окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook .

За словами міністра, за два дні російські війська втратили бронетехніки на більшу суму, ніж коштував весь проєкт із супутниками.

"За перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати в лісосмугах та інших перешкодах. Її знайшли тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити оптичними супутниками", - розповів він.