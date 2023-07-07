Британська розвідка назвала мету нового угруповання російського флоту в Азовському морі

ВМФ Росії 1 липня 2023 року створив новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою в окупованому українському портовому місті Маріуполь. Швидше за все, він зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, у підпорядкуванні Чорноморського флоту (ЧФ) округ командуватиме вісьмома бойовими кораблями, зокрема трьома сучасними корветами типу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр".

За даними британської розвідки, Азовське море є життєво важливим морським регіоном для Росії, оскільки воно пов'язує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами. У контексті війни це може бути альтернативний варіант поповнення запасів збройних сил, якщо сухопутні маршрути Росії на південь України будуть порушені.

"Азовський військово-морський округ, швидше за все, зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань, вивільняючи основний ЧФ для зосередження на далеких ударних операціях та направленні морської сили далі за кордон", - зазначають у Міноборони Британії.

Російський флот

З початку війни українські сили ліквідували 18 російських кораблів та катерів у тому числі флагман крейсер "Москва".

Президент Володимир Зеленський 2 липня у день Військово-морських сил ЗСУ заявив, що росіяни боятимуться наближатися до українського Криму й берегів Азовського моря.

"Ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до нашого українського Криму й до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до нашого Чорноморського узбережжя", - сказав він.

Він нагадав, які амбіції були в Росії на початку повномасштабної агресії та "які з тих амбіцій тепер на дні Чорного моря".