Аналітики підрахували, скільки військової техніки втратила Росія з 24 лютого

Про це повідомляє аналітичний проєкт Oryx, який збирає інформацію про військові втрати сторін в ході війни лише за візуально підтвердженими даними.

За відомостями аналітиків, Росія втратила 5694 одиниці техніки, з них 242 пошкоджено і 2759 захоплено. Крім цього, 306 одиниць озброєння ЗС Росії кинули на поле бою. З них танків - 1671, у тому числі знищених - 989, захоплених - 545.

Дані можуть бути не повними, тому що не все озброєння фіксується.

"До цього списку входять лише знищені транспортні засоби і техніка, про які є фото- чи відеозаписи. Тому кількість знищеної техніки значно перевищує зафіксовану тут. Стрілецька зброя, ПТРК, ПЗРК, міномети, безпілотні боєприпаси, безпілотні літальні апарати, які використовуються як безпілотна приманка, цивільні транспортні засоби, причепи та занедбане обладнання не включені до цього списку. Усі можливі зусилля були спрямовані на те, щоб уникнути повторюваних записів і розрізнити статус обладнання: захоплене чи покинуте. До того ж, якщо походження обладнання неможливо встановити, воно не включається до списку", - уточняють аналітики.

Цей список постійно оновлюється, коли з’являються додаткові візуальні свідчення.