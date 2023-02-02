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Аналитики подсчитали, сколько военной техники потеряла Россия с 24 февраля

Фото: российская армия часть своей техники оставляет непосредственно на поле боя (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 9000 единиц военной техники - транспортных средств и единиц тяжелого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oryx.

Об этом сообщает аналитический проект Oryx, собирающий информацию о военных потерях сторон в ходе войны только по визуально подтвержденным данным.

По сведениям аналитиков, Россия потеряла 5694 единицы техники, из них 242 повреждены и 2759 захвачены. Кроме того, 306 единиц вооружения ВС России бросили на поле боя. Из них танков - 1671, в том числе уничтоженных - 989, захваченных - 545.

Данные могут быть не полными, потому что не все вооружение фиксируется.

"В этот список входят только уничтоженные транспортные средства и техника, о которых есть фото- или видеозаписи. Поэтому количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное здесь. Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, беспилотные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, которые используются как беспилотная приманка, гражданские транспортные средства, прицепы и заброшенное оборудование не включены в этот список. Все возможные усилия были направлены на то, чтобы избежать повторяющихся записей и различить статус оборудования: захваченное или брошенное. К тому же, если происхождение оборудования невозможно установить, оно не включается в список", - уточняют аналитики.

Этот список постоянно обновляется, когда появляются дополнительные визуальные доказательства.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что, по данным британской разведки, Россия в результате войны с Украиной потеряет возможности для экспорта оружия.

Напомним, Минфин США ввел новые санкции против лиц, помогавших России с вооружением.

Кроме того, раньше мы писали, сколько техники россияне отдали украинской армии и как она помогает в борьбе против захватчиков.

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