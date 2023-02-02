Росія через війну з Україною втратить можливості для експорту зброї, - британська розвідка
Роль Росії як надійного експортера зброї, швидше за все, буде підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, ще до вторгнення частка Росії на міжнародному ринку озброєнь скорочувалася. Тепер, зіткнувшись із взаємовиключними вимогами, Росія майже напевно віддасть пріоритет постачанню нових озброєнь власним силам в Україні, а не постачанню партнерів з експорту.
За даними британської розвідки, брак компонентів, ймовірно, впливає на виробництво техніки на експорт, як-от бронетехніка, ударні вертольоти та системи ППО.
Крім того, здатність Росії підтримувати послуги з підтримки існуючих експортних контрактів, такі як постачання запасних частин та технічне обслуговування, ймовірно, буде серйозно підірвана принаймні протягом наступних трьох-п'яти років, зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, Мінфін США ввів нові санкції проти осіб, які допомагали Росії із озброєнням.
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