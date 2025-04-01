Аналітики оцінили, скільки військових може розгорнути Європа в Україні і в якому форматі

Британський аналітичний центр International Institute for Strategic Studies (IISS) оцінив можливість розгортання європейських військ в Україні для стримування агресії РФ. Мова йде про десятки тисяч військових і сотні бойових літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express .

На думку аналітиків IISS, розміщення в Україні так званих "сил стримування", покликаних запобігти новій агресії РФ, стане серйозним викликом для країн Європи і потребуватиме значних ресурсів.

Експерти розглянули три варіанти розгортання військ:

Найменший передбачає залучення приблизно 10 тисяч військових у складі однієї бригади з додатковою підтримкою авіації та флоту.

Середній варіант - дивізійне угруповання чисельністю до 25 тисяч осіб, що матиме змогу ефективно реагувати на загрозу з одного напрямку, використовуючи близько 100 винищувачів та до шести військових кораблів.

Найбільший можливий сценарій - створення корпусного контингенту чисельністю від 60 до 100 тисяч військових, який міг би протидіяти атакам РФ з різних напрямків.

Підтримка США

Водночас аналітики вказують, що розгортання настільки великого угруповання без участі США буде надзвичайно складним.

Європейським країнам бракує критично важливих компонентів, зокрема далекобійних ракетних систем, ударних вертольотів, розвідувальних та радіоелектронних засобів, а також потужної системи ППО.

Значною проблемою може стати і повітряне забезпечення операції. Якщо у повітря буде піднято 200 винищувачів, для їхньої підтримки знадобиться велика кількість літаків-заправників та літаків дальнього радіолокаційного стеження, яких у Європи обмежена кількість.

Широка коаліція та безпека військових

Операція також потребуватиме залучення цивільної інфраструктури, зокрема портів Одеси, для транспортування військових та техніки. Для реалізації навіть середнього сценарію необхідне створення широкої міжнародної коаліції, щоб уникнути надмірного навантаження на окремі країни, говорять експерти.

Окремим викликом стане питання безпеки цих військ. Аналітики IISS вказують, що незалежно від масштабу розгортання, іноземний контингент в Україні неминуче стане мішенню для атак РФ. Це потребуватиме чіткої стратегії реагування та визначення меж відповідальності "сил стримування" у разі загострення ситуації.