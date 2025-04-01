Аналитики оценили, сколько военных может развернуть Европа в Украине и в каком формате

Британский аналитический центр International Institute for Strategic Studies (IISS) оценил возможность развертывания европейских войск в Украине для сдерживания агрессии РФ. Речь идет о десятках тысяч военных и сотнях боевых самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express .

По мнению аналитиков IISS, размещение в Украине так называемых "сил сдерживания", призванных предотвратить новую агрессию РФ, станет серьезным вызовом для стран Европы и потребует значительных ресурсов.

Эксперты рассмотрели три варианта развертывания войск:

Наименьший предусматривает привлечение примерно 10 тысяч военных в составе одной бригады с дополнительной поддержкой авиации и флота.

Средний вариант - дивизионная группировка численностью до 25 тысяч человек, которая сможет эффективно реагировать на угрозу с одного направления, используя около 100 истребителей и до шести военных кораблей.

Наибольший возможный сценарий - создание корпусного контингента численностью от 60 до 100 тысяч военных, который мог бы противодействовать атакам РФ с разных направлений.

Поддержка США

В то же время аналитики указывают, что развертывание столь крупной группировки без участия США будет чрезвычайно сложным.

Европейским странам не хватает критически важных компонентов, в частности дальнобойных ракетных систем, ударных вертолетов, разведывательных и радиоэлектронных средств, а также мощной системы ПВО.

Значительной проблемой может стать и воздушное обеспечение операции. Если в воздух будет поднято 200 истребителей, для их поддержки понадобится большое количество самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного слежения, которых у Европы ограниченное количество.

Широкая коалиция и безопасность военных

Операция также потребует привлечения гражданской инфраструктуры, в частности портов Одессы, для транспортировки военных и техники. Для реализации даже среднего сценария необходимо создание широкой международной коалиции, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на отдельные страны, говорят эксперты.

Отдельным вызовом станет вопрос безопасности этих войск. Аналитики IISS указывают, что независимо от масштаба развертывания, иностранный контингент в Украине неизбежно станет мишенью для атак РФ. Это потребует четкой стратегии реагирования и определения границ ответственности "сил сдерживания" в случае обострения ситуации.