Аналитики оценили влияние выхода из карантина на курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Основное влияние на курс доллара будет оказывать транш МВФ, а также аукционы Минфина

Анонсированный правительством Украины выход из карантина не повлияет на курс гривны к доллару. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, единственные последствия выхода из карантина - это увеличение потребления и, как следствие, рост импорта.

"Но увеличение этого показателя не произойдет в один момент, и ясно, что потребление многих импортных групп будет более низким в сравнении с прошлыми месяцами, поскольку многие будут экономить", - считает эксперт.

Таким образом, выход из карантина не будет триггером для изменений курса на валютном рынке, подчеркнул Иосуб.

"Основными драйверами для рынка будет транш МВФ и активность Минфина на аукционах ОВГЗ", - добавил аналитик.

Напомним, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что снижение курса доллара к гривне в апреле - начале мая 2020 года было вызвано рядом факторов, среди которых падение экономической активности и сокращение импорта.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле 2020 года Украина резко сократила импорт товаров. По данным Государственной таможенной службы, импорт товаров за первые четыре месяца 2020 года сократился на 8% до 16,867 млрд долларов.