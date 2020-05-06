Аналітики оцінили вплив виходу з карантину на курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Основний вплив на курс долара чинитиме транш МВФ, а також аукціони Мінфіну

Анонсований урядом України вихід з карантину не вплине на курс гривні до долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, єдині наслідки виходу з карантину - це збільшення споживання і, як наслідок, зростання імпорту.

"Але збільшення цього показника не станеться в один момент, і ясно, що споживання багатьох імпортних груп буде більш низьким у порівнянні з минулими місяцями, оскільки багато хто буде економити", - вважає експерт.

Таким чином, вихід з карантину не буде тригером для змін курсу на валютному ринку, підкреслив Іосуб.

"Основними драйверами для ринку буде транш МВФ і активність Мінфіну на аукціонах ОВДП", - додав аналітик.

Нагадаємо, перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що зниження курсу долара до гривні у квітні - початку травня 2020 року було викликано рядом факторів, серед яких падіння економічної активності та скорочення імпорту.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні 2020 року Україна різко скоротила імпорт товарів. За даними Державної митної служби, імпорт товарів за перші чотири місяці 2020 року скоротився на 8% до 16,867 млрд доларів.