Аналітики ISW заявили, що Путін намагається перекласти провину за поразку в Харківській області

Аналітики зазначають, що у Західному військовому окрузі міністерства оборони Росії було призначено нового командувача - генерал-лейтенанта Романа Берднікова, що замінив на посаді Олександра Журавльова.

"Підрозділи ЗВО протягом останніх кількох місяців в основному діяли на північному сході Харківської області, але без чітко визначеного командувача. Журавльова не було видно вже деякий час, а Путін за два тижні змінив двох командувачів "західного угруповання військ", - вказують в ISW.

Фахівці припустили, що Путін робить кадрові перестановки, намагаючись переспрямувати гнів через втрати в Харківській області та Лимані на нову особу.

"Це також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу, від критики за нещодавні російські невдачі у Лимані", - вважають в Інституті вивчення війни.

Водночас у звіті додають, що таким чином Путін може спробувати перекласти на навопризначеного Берднікова провину за майбутні російські втрати в Харківській та, можливо, Луганській областях.