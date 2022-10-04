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Аналитики ISW заявили, что Путин пытается переложить вину за поражение в Харьковской области

Фото: Путин пытается переложить вину за поражение в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Глава Кремля Владимир Путин пытается переложить вину за поражение российских военных в Харьковской области. Он прибегает к методу использования кадровых изменений в Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что в Западном военном округе министерства обороны России был назначен новый командующий - генерал-лейтенант Роман Бердников, заменивший в должности Александра Журавлева.

"Подразделения ЗВО в течение последних нескольких месяцев в основном действовали на северо-востоке Харьковской области, но без четко определенного командующего. Журавлева не было видно уже некоторое время, а Путин через две недели сменил двух командующих "западной группировки войск", - указывают в ISW.

Специалисты предположили, что Путин делает кадровые перестановки, пытаясь перенаправить гнев из-за потерь в Харьковской области и Лимане на новое лицо.

"Это также может быть попыткой оградить генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, от критики за недавние российские неудачи в Лимане", - считают в Институте изучения войны.

В то же время в отчете добавляют, что таким образом Путин может попытаться переложить на новоназначенного Бердникова вину за грядущие российские потери в Харьковской и, возможно, Луганской областях.

Напомним, аналитики ISW заявили, что украинские войска могли прорвать границу Луганской области в направлении Кременной.

К слову, в Пентагоне рассказали, что ВСУ сейчас удается достигать своих стратегических целей - вести контрследующие действия в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

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Война России против Украины