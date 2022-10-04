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Аналітики ISW заявили, що Путін намагається перекласти провину за поразку в Харківській області

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Вівторок 04 жовтня 2022 07:50
Аналітики ISW заявили, що Путін намагається перекласти провину за поразку в Харківській області Фото: Путін намагається перекласти провину за поразку в Харківській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Керівник Кремля Володимир Путін намагається перекласти провину за поразку російських військових в Харківській області. Він вдається до методу використання кадрових змін у Міноборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що у Західному військовому окрузі міністерства оборони Росії було призначено нового командувача - генерал-лейтенанта Романа Берднікова, що замінив на посаді Олександра Журавльова.

"Підрозділи ЗВО протягом останніх кількох місяців в основному діяли на північному сході Харківської області, але без чітко визначеного командувача. Журавльова не було видно вже деякий час, а Путін за два тижні змінив двох командувачів "західного угруповання військ", - вказують в ISW.

Фахівці припустили, що Путін робить кадрові перестановки, намагаючись переспрямувати гнів через втрати в Харківській області та Лимані на нову особу.

"Це також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу, від критики за нещодавні російські невдачі у Лимані", - вважають в Інституті вивчення війни.

Водночас у звіті додають, що таким чином Путін може спробувати перекласти на навопризначеного Берднікова провину за майбутні російські втрати в Харківській та, можливо, Луганській областях.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що українська війська могли прорвати кордон Луганської області в напрямку Кремінної.

До слова, у Пентагоні розповіли, що ЗСУ зараз вдається досягати своїх стратегічних цілей - вести контрнаступні дії в Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

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