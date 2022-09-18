UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аналитики ISW рассказали о бессмысленных наступательных операциях оккупантов возле Донецка и Бахмута

Фото: Оккупанты продолжают бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Оккупанты ведут бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села вблизи Донецка, имеющие эмоциональное значение для провоенных жителей так называемой "ДНР" и ничего больше", - отметили аналитики.

В ISW указывают, что оккупанты направляют на эти усилия резервы, которые итак ограничены, когда в то же время есть более уязвимые российские оборонные линии, которые были наспех возведены вдоль реки Оскол на востоке Харьковской области.

"Россияне не могут надеяться на достаточно масштабные успехи в районе Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти все автоматизированные усилия по закреплению в Донецкой области, которые все больше отрываются от общих реалий театра боевых действий", - отмечают специалисты.

Кроме этого, в Институте изучения войны рассказали, что несостоятельность оккупантов перебросить масштабные подкрепления к востоку Харьковской и Луганской областей, оставляет большую часть захваченной РФ северо-восточной территории Украины крайне уязвимой к дальнейшим контрнаступлениям ВСУ.

Напомним, в ISW утверждают, что украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. ВСУ могут оцепить российские войска, которые содержатся вокруг Лимана.

К слову, президент Владимир Зеленский заверил, что в Вооруженных силах Украины есть продуманные военные операции на всей территории нашего государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины