Аналітики ISW розповіли про безглузді наступальні операції окупантів у Донецькій області

"Російські війська продовжують атакувати Бахмут і різні села поблизу Донецька, які мають лише емоційне значення для мешканців так званої "ДНР", - зазначили аналітики.

В ISW вказують, що окупанти, ймовірно, спрямовують деякі з дуже обмежених резервів, що є в Україні, на цю мету, а не на вразливі оборонні рубежі, поспішно зведені вздовж річки Оскіл у східній частині Харківської області.

"Росіяни не можуть сподіватися на достатньо масштабні успіхи в районі Бахмута чи Донецька, щоб зірвати українські контрнаступи, та, схоже, продовжують майже автоматичні зусилля щодо завоювання позицій у Донецькій області, які здаються все більше відірваними від загальних реалій театру бойових дій", - наголошують фахівці.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни розповіли, що неспроможність окупантів перекинути масштабні підкріплення на схід Харківської та Луганської областей, залишає більшу частину захопленої РФ північно-східної території України вкрай вразливою до подальших контрнаступів ЗСУ.