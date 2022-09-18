Аналітики ISW розповіли про безглузді наступальні операції окупантів у Донецькій області

Окупанти ведуть безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута замість того, аби зосередитися на обороні від українських контрнаступів, прогрес яких триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Російські війська продовжують атакувати Бахмут і різні села поблизу Донецька, які мають лише емоційне значення для мешканців так званої "ДНР", - зазначили аналітики.
В ISW вказують, що окупанти, ймовірно, спрямовують деякі з дуже обмежених резервів, що є в Україні, на цю мету, а не на вразливі оборонні рубежі, поспішно зведені вздовж річки Оскіл у східній частині Харківської області.
"Росіяни не можуть сподіватися на достатньо масштабні успіхи в районі Бахмута чи Донецька, щоб зірвати українські контрнаступи, та, схоже, продовжують майже автоматичні зусилля щодо завоювання позицій у Донецькій області, які здаються все більше відірваними від загальних реалій театру бойових дій", - наголошують фахівці.
Окрім цього, в Інституті вивчення війни розповіли, що неспроможність окупантів перекинути масштабні підкріплення на схід Харківської та Луганської областей, залишає більшу частину захопленої РФ північно-східної території України вкрай вразливою до подальших контрнаступів ЗСУ.
Нагадаємо, в ISW стверджують, що українські захисники розширюють позиції на схід від річки Оскол і на північ від річки Сіверський Донець. ЗСУ можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана.
До слова, президент Володимир Зеленський запевнив, що Збройні сили України мають продумані військові операції на всій території нашої держави.
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